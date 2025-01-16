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منظمات إغاثية تخطط لتوسيع عملياتها في غزة بعد سريان وقف إطلاق النار

09:29 ص الخميس 16 يناير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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نيويورك - (د ب أ)

ذكرت منظمات إغاثية أنها تخطط لتوسيع عملياتها بسرعة في قطاع غزة بمجرد دخول وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه حيز التنفيذ.

وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، إن المنظمة ستوسع "حجم وأثر" عملها في قطاع غزة "حسبما تسمح الظروف".

وأضاف ميليباند: "آثار هذه الحرب ستستمر لفترة طويلة، ولكن هناك حاجة ماسة لزيادة تدفق الإغاثة الفورية إلى المدنيين".

وتابع: "يتطلب هذا تمويلا مرنا وتدفقا حرا للمساعدات والعاملين في مجال الإغاثة، إذا تم تنفيذ ذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يضع الأسس للعمل الأكثر صعوبة في مجالات التنمية والسلام".

من جانبها، شددت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للأطفال (يونيسيف)، على أن حجم الاحتياجات الإنسانية في غزة "هائل".

وقالت راسل: "اليونيسف وشركاؤها جاهزون لتوسيع استجابتنا"، وأضافت: "يجب أن يمنح وقف إطلاق النار أخيرا العاملين في المجال الإنساني الفرصة للقيام بالاستجابة الضخمة داخل قطاع غزة التي هي في أمس الحاجة إليها".

وتشير تقديرات اليونيسف إلى أن هناك حاليا حوالي 17 ألف طفل فقدوا والديهم أو تم فصلهم عنهم، كما أن حوالي مليون طفل لم تعد لديهم منازل يعيشون فيها.


وقف إطلاق النار نيويورك منظمات إغاثية
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