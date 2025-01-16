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ماكرون يدعو إلى حل سياسي بعد إعلان وقف إطلاق النار بغزة

09:28 ص الخميس 16 يناير 2025

إيمانويل ماكرون

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باريس - (د ب أ)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل سياسي للصراع بين إسرائيل وحركة حماس بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد ماكرون على أهمية ضمان احترام وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه يشكل راحة كبيرة لشعب غزة وأملا للأسرى وعائلاتهم بعد 15 شهرا مما وصفه بـ "المحنة غير المبررة".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بأن وقف إطلاق النار يجب أن يُنفذ ويُحفظ، وأن يؤدي إلى الإفراج عن جميع الأسرى.

كما طالبت الوزارة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وبدء جهود إعادة الإعمار على الفور.

ودعت فرنسا أيضا مؤيدي كل من إسرائيل وفلسطين إلى استخدام وقف إطلاق النار كفرصة للعمل نحو حل الدولتين، مما يضمن الأمن لكلا الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأكدت فرنسا أن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.

إيمانويل ماكرون باريس غزة إسرائيل حركة حماس
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