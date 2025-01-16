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ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفرنسي مستجدات الأحداث الإقليمية

09:28 ص الخميس 16 يناير 2025

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

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الرياض- (د ب أ)

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هاتفيا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مستجدات الأحداث الإقليمية ، إضافة الى سبل تطوير العلاقة بين الرياض وباريس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالا هاتفيا اليوم الخميس من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جرى خلاله "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات".

كما بحث ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي "عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث الإقليمية".

ويأتي اتصال الرئيس الفرنسي بولي العهد السعودي عشية زيارة سيقوم بها ماكرون إلى لبنان.


الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي الرياض
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