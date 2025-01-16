البيت الأبيض: بايدن هنّأ نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

واشنطن - (د ب أ)

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتهنئته على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس والإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين ناقشا "الظروف التي لا يمكن تصورها التي عاشها الأسرى" بما في ذلك الأمريكيون على مدار 15 شهرا "في الأسر والمعاناة الرهيبة التي واجهتها عائلاتهم".

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن سعادتهما بعودة الأسرى قريبا إلى عائلاتهم.

كانت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) نقلت عن مسؤول أمريكي، أن أمريكيين اثنين على قيد الحياة تحتجزهما حركة حماس يتوقع أن يطلق سراحهما كجزء من المرحلة الأولى لاتفاق الحركة وإسرائيل.





