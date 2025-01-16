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رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يواجه تصويتا بحجب الثقة

09:25 ص الخميس 16 يناير 2025

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو

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باريس- (د ب أ)

من المقرر أن يواجه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو تصويتا بحجب الثقة في البرلمان اليوم الخميس.

,في حال تم التصويت بحجب الثقة، فإن ذلك سيعني انهيار حكومة يمين الوسط التي تم تشكيلها حديثا قبل عيد الميلاد، كما أن ذلك سيفاقم ضعف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن ينجو بايرو من التصويت، فإن هذه الخطوة تبرز عدم استقرار الحكومة، التي لا تحظى بالأغلبية في الجمعية الوطنية.

وكان حزب فرنسا الآبية اليساري قد طلب إجراء التصويت مساء أمس الأول الثلاثاء، بعد أول بيان حكومي لبايرو.

وقد أعلن أعضاء حزب الخضر بالفعل أنهم سوف يصوتون ضد الحكومة. وأوضح القوميون اليمينيون أنهم ربما لن يسحبوا دعمهم للحكومة.


فرانسوا بايرو رئيس الوزراء الفرنسي الجديد باريس
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