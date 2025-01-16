الجيش الإسرائيلي: سقوط مقذوف بمستوطنة نير عام في محيط غزة

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، سقوط مقذوف في منطقة مفتوحة بمستوطنة نير عام في محيط غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل.

وأمس الأربعاء، الأخبار المتعلقة أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة 3 جنود، اثنان منهم بحالة خطيرة، جراء تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية قرب جنين، شمال الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم القوات الإسرائيلية للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، إنه خلال ساعات الليلة الماضية انفجرت عبوة ناسفة ضد مركبة عسكرية خلال نشاط عملياتي لقوات الأمن في منطقة قباطية قرب جنين.

وأضاف أدرعي، أنه أصيب في الحادث جنديان اثنان من جيش الدفاع بجروح خطيرة بينما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة، وقد تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفى.