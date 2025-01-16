رئيس مجلس النواب الأمريكي: إرث بايدن هو اضطهاد المعارضين وتقوية أعداء واشنطن

وكالات

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن إرث الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أسوأ أزمة هجرة في تاريخ البلاد واضطهاد المعارضين وتقوية أعداء الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب جونسون على منصة "إكس": "سيتم تحديد إرث الرئيس بايدن من خلال إخفاقاته العديدة ومن بينها تنظيم أسوأ أزمة حدود في تاريخ الولايات المتحدة، واستخدام وزارة العدل لملاحقة المعارضين السياسيين وتأجيج التضخم المرتفع".

وأضاف أن إرث بايدن سيكون أيضا تقوية أعداء واشنطن والانسحاب الكارثي للقوات الأمريكية من أفغانستان والعفو عن ابنه هانتر بايدن رغم وعوده بعدم القيام بذلك أبدا، بالإضافة إلى "العفو عن القتلة والمغتصبين".

وشدد جونسون على أن بايدن كان يخفي تدهوره العقلي المستمر عن الشعب الأمريكي.