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هل يمثل رئيس كوريا الجنوبية المعزول للاستجواب بعد ظهر اليوم؟

07:04 ص الخميس 16 يناير 2025

يون سيوك يول

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وكالات

قال محام في فريق الدفاع عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول، إنه لن يمتثل للاستجواب بعد ظهر اليوم الخميس، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المحامي يون جاب جيون، أن الحالة الصحية ليون ليست جيدة، مشيرا إلى أنه أوضح موقفه بشكل كاف خلال جلسات الاستجواب في اليوم السابق، وبالتالي "لا داعي للمزيد من الاستجواب".

في غضون ذلك، قال مسؤولون بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بكوريا الجنوبية، إنه تم تأجيل جلسة الاستجواب الصباحي إلى فترة ما بعد الظهيرة، بعد أن طلب يون ذلك لأسباب صحية.

وأوضح يون في فيديو مسجل من مقر إقامته قبل احتجازه أنه لمنع وقوع حادث مؤسف وعنيف، قرر المثول أمام مكتب التحقيق على الرغم من اعتقاده بأن التحقيق غير قانوني.

وفي وقت لاحق، قال يون في رسالة كتبها بخط يده، إن الأحكام العرفية ليست جريمة، واصفا محاولته لفرضها بأنها من أعمال الحكم.

وأمضى يون الليلة في مركز احتجاز سيئول بعد خضوعه لأكثر من 10 ساعات من الاستجواب، حيث يواجه اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر.

وذكر مكتب التحقيق أن يون رفض الإدلاء بأقواله خلال جلسات الاستجواب أمس الأربعاء.

ورفع محاموه في اليوم السابق دعوى لمراجعة قانونية احتجازه إلى محكمة منطقة سيئول المركزية، مشيرين إلى أن مذكرة التوقيف غير قانونية لأنها صدرت من محكمة منطقة سيئول الغربية، وهي ولاية قضائية خاطئة.

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