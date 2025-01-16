وزير الطاقة الكندي يحذر واشنطن من تهديدات ترامب بفرض تعريفات جمركية

وكالات

حذر وزير الطاقة الكندي جوناثان ويلكينس، المشرعين الأمريكيين من تداعيات تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا، مشيرا إلى أنها ستؤلم الأمريكيين اقتصاديا

وقال ويلكينسون، إنه يشعر بأنه ملزم بدق ناقوس الخطر بشأن المخاطر التضخمية التي يخلقها رئيس انتُخب إلى حد كبير بناء على وعد بخفض الأسعار، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "هذا يعني أسعارا أعلى للبنزين، وأسعارا أعلى للغذاء، وأسعارا أعلى للغاز الطبيعي المستخدم في تدفئة المنازل. كما يعني أسعارا أعلى للكهرباء. هذا ليس ما وعد به دونالد ترامب في حملته الانتخابية. لقد وعد في الواقع بخفض أسعار الطاقة".

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على كندا وكذلك على المكسيك.

كما هدد بفرض تعريفات على الصين وأوروبا، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان هذا مجرد تكتيك تفاوضي أم إعادة هيكلة واسعة النطاق للعلاقات الخارجية الأمريكية.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن أوتاوا تدرس كافة الخيارات في حال قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع صادرات السلع الكندية.