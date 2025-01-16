حركة الجهاد: المقاومة ستظل يقظة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

وكالات

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن المقاومة ستظل في حالة يقظة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وقالت الحركة: "اليوم يفرض شعبنا ومقاومته اتفاقا مشرفا لوقف العدوان والانسحاب وإجراء عملية تبادل أسرى مشرفة، وذلك بفعل صموده الأسطوري ومقاتليه الشجعان البواسل".

وأضافت: "نحن، إذ نترحم على شهدائنا الأبرار وندعو الله أن يمنَّ بالشفاء العاجل لجرحانا وأن يبلسم جراح شعبنا، فإننا نؤكد أننا لن ندخر جهدا في خدمة أهلنا في قطاع غزة ومواكبة تحديات المرحلة القادمة".

وأشارت إلى أنه في هذه المناسبة، فإننا نتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى أبناء شعبنا ومجاهديه الصابرين المرابطين في قطاع غزة وفي كل ساحات وجوده في الوطن والشتات، كما نتوجه بالتحية إلى كل قوى المقاومة التي ساندت شعبنا على مدار الوقت.

وتابعت: "إننا نؤكد أن المقاومة ستبقى في حالة يقظة لضمان تنفيذ هذا الاتفاق كاملا، كما نشكر الإخوة في قطر وفي مصر على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذا الاتفاق".

وتم الإعلان، أمس الأربعاء، عن نجاح جهود الوساطة في التوصل لصفقة لوقف الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين

وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ومن المقرر أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.