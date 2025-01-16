جو بايدن في خطاب الوداع: كنت حريصًا على الانتقال السلمي للسلطة بأمريكا

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، اليوم الخميس، في خطاب الوداع، عن شعوره بالقلق إزاء التركيز الخطير للسلطة في أيدي قلة من فاحشي الثراء.

وأوضح بايدن في خطاب الوداع لبايدن قبل تسليمه السلطة لدونالد ترامب في 20 يناير الجاري، قائلا: "نرى مخاطر في تركيز التكنولوجيا والسلطة والثروة في أيدي قلة".

وأشار إلى أنه كان حريصا على الانتقال السلمي للسلطة في أمريكا، وفقا لما ذكرته العربية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدين، إنه لا يجب أن يكون أي رئيس محصنًا من الجرائم التي يرتكبها أثناء توليه المنصب.

ويُلقي الرئيس الأمريكي جو بايدين، خطاب الوداع من البيت الأبيض، قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.