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بايدن يلقي خطاب الوداع من البيت الأبيض قبل تسليم السلطة لترامب

03:15 ص الخميس 16 يناير 2025

جو بايدن

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وكالات

يُلقي الرئيس الأمريكي جو بايدين، خطاب الوداع من البيت الأبيض، قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيلقي خطاب وداع للأمة من المكتب البيضاوي الأربعاء، قبل خمسة أيام من أداء خلفه دونالد ترامب اليمين الدستورية.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "في يوم الأربعاء 15 يناير الساعة 8:00 مساء (4:00 صباحا بتوقيت موسكو في 16 يناير)، سيلقي الرئيس خطاب وداع للأمة".

وستكون تصريحات الرئيس الأمريكي آخر ما يقوله كرئيس للأمريكيين ووالفرصة الأخيرة للتحدث إلى العالم قبل مغادرة منصبه في ظهر يوم 20 يناير الجاري، ويعقب هذا الخطاب خطابا آخر يوم الاثنين من وزارة الخارجية حيث سيلقي خطابا يركز على إرث سياسته الخارجية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين في وقت سابق يوم الجمعة إن بايدن سيلقي الضوء على "أكثر من 50 عاما من عمله كمسؤول حكومي".

خطاب الوداع هو خطاب تقليدي يلقيه القادة الأمريكيون قبل مغادرتهم البيت الأبيض حيث يلخصون فيه عملهم كرؤساء للولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق، سيتم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب باعتباره الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري.

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