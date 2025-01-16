بعد وقف إطلاق النار.. الولايات المتحدة تكشف عدد شاحنات المساعدات التي ستدخلها لغزة

وكالات

كشفت الولايات المتحدة، عن عدد شاحنات المساعدات التي تريد إدخالها إلى قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفقا لسكاي نيوز.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تريد أن يصل عدد شاحنات المساعدات إلى غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار إلى أكثر من 500 شاحنة يوميا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: "نتطلع إلى ضخ كميات هائلة من الشاحنات"، مضيفا: "لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، لكننا نريد أن نصل إلى أكثر من 500 شاحنة يوميا".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال الأربعاء، إن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن من شأنه إنهاء القتال في غزة وزيادة المساعدات.

ونسب بايدن لدبلوماسية الولايات المتحدة "المثابرة والدقيقة" الفضل في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب بايدن في بيان عن "سعادته الغامرة لكون الاتفاق سيتيح الإفراج عن رهائن لدى حركة حماس، بينهم أمريكيون، وسيوقف القتال في غزة وسيزيد المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها بشدة المدنيون الفلسطينيون ويلم شمل الرهائن مع عائلاتهم بعد أكثر من 15 شهرا قضوها في الأسر".

وأكد أن المرحلة الأولى منه تتضمن الوقف الكامل والتام لإطلاق النار، متابعا: "فريقي وفريق ترامب تحدثا كفريق واحد خلال الأيام القليلة الماضية".