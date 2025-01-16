رئيس وزراء كندا: مستعدون للرد إذا فرض ترامب رسومًا جمركية على صادراتنا

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن أوتاوا تدرس كافة الخيارات في حال قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع صادرات السلع الكندية.

وقال رئيس الوزراء الكندي: "إننا نستخدم كل الأدوات التي لدينا لحماية الكنديين"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن أوتاوا مستعدة لوقف توريد الكهرباء والطاقة إلى الولايات المتحدة إذا فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السلع الكندية.

وتصدر كندا حوالي 60% من نفطها إلى الولايات المتحدة، فضلا عن 85% من كهربائها، وترتبط كندا والمكسيك والولايات المتحدة باتفاقية ثلاثية تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين هذه الدول.

لكن في 25 نوفمبر الماضي، أعلن ترامب أنه في أول يوم له في منصبه سوف يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من كندا والمكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.