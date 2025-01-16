بنيامين نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال غير مكتمل

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس لا يزال غير مكتمل، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف نتنياهو، أنه يجري العمل على على معالجة آخر تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان صدر منتصف ليل الأربعاء، أنه لن يصدر بيان رسمي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن هذا الاتفاق الذي أعلن الوسيط القطري توصّل الطرفين إليه إلا بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية، والتي تتم معالجتها حاليا.

وكشف مسؤول إسرائيلي مطّلع على المفاوضات، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن هذه التفاصيل تتركز حول تأكيد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

ويجب أن يحظى أي اتفاق بموافقة مجلس الوزراء برئاسة نتنياهو.

ووجه نتنياهو الشكر للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء، على جهوده ومساعدته للتوصل لاتفاق لإعادة الرهائن ووضع "نهاية لمعاناة العشرات من الرهائن وعائلاتهم".

وأوضح البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، أن الأخير اتفق على مقابلة ترامب قريبا في واشنطن، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي شكر أيضا الرئيس الأميركي جو بايدن على مساعدته في صفقة الرهائن في مكالمة هاتفية.