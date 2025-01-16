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مسؤول أمريكي: خطر التصعيد بغزة سيكون عاليا في احتمال لم تطلق حماس سراح الرهائن

02:22 ص الخميس 16 يناير 2025

قطاع غزة

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وكالات

أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترى خطرا لتصعيد جديد في قطاع غزة في حال لم تطلق حركة "حماس" سراح الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وقال المسؤول: "إذا رفضوا إطلاق سراح الرهائن، فأعتقد أن هناك خطرا عاليا لتصعيد الحرب"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المسؤول، أن واشنطن ترى خطر "تصعيد ملموس" قد يؤدي إلى مقتل الرهائن.

يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، وذلك بعد أشهر من المفاوضات التي جرت بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

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