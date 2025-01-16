بعد قصفها.. اشتعال النيران في خيام النازحين بدير البلح وسط قطاع غزة

وكالات

اندلعت قبل قليل، النيران في خيام النازحين جراء قصف إسرائيلي استهدفها في منطقة البصة غرب دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وقالت مصادر طبية، إنه تم انتشال شهداء وجرحى واخماد حريق اندلع في خيام النازحين بعد قصفها من طائرات العدو الإسرائيلي غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

ونفذ الطيران الإسرائيلي غارات جديدة على قطاع غزة، مساء الأربعاء، بعد وقت قصير من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، ما أسفر عن مقتل 20 فلسطينيا.

ولقي أكثر من 15 شخصا مصرعهم بالإضافة إلى مصابين ومفقودين في قصف استهدف مربعا سكنيا قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، كما أصيب أكثر من 20 آخرين.

وأشارت المصادر الطبية إلى إصابة عدد من المواطنين في استهداف المخازن المجاورة لمدرسة الموهوبين بحي الشيخ رضوان، وسط قصف مدفعي مكثف استهدف دوار "الصاروخ" في آخر شارع الجلاء غرب مدينة غزة.