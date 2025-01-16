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الدفاع الروسية: ضربنا البنية التحتية الأوكرانية ردا على قصفهم أراضينا

02:12 ص الخميس 16 يناير 2025

وزارة الدفاع الروسية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية وجهت ضربة إلى مواقع البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ردا على الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية، بحسب روسيا اليوم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، فجر اليوم الخميس: "ردا على الضربات من أراضي أوكرانيا على عمق الأراضي الروسية بصواريخ ATACMS البعيدة المدى من صنع الولايات المتحدة وصواريخ Storm Shadow المجنحة من صنع بريطانيا، وكذلك محاولة الهجوم على محطة "روسكايا" للغاز في بلدة غاي كودزور بإقليم كراسنودار لغرض تعطيل توريد الغاز عبر أنابيب "السيل التركي"، نفذت القوات المسلحة الروسية صباح 15 يناير ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة على مواقع حيوية للبنية التحتية للغاز والطاقة في أوكرانيا".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أحد الأهداف التي تمت إصابتها بنجاح كانت البنية التحتية لأكبر مستودع للغاز تحت الأرض في مدينة ستري بمقاطعة لفوف.

وأضاف، أن القوات المسلحة الروسية تواصل متابعة الأوضاع بشكل مستمر وإن أي استفزازات من قبل نظام كييف لن تمر دون رد.

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