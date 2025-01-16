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وقف إطلاق النار في غزة.. نتنياهو يشكر ترامب ويتفق معه على لقاء قريب بواشنطن

01:41 ص الخميس 16 يناير 2025

نتنياهو وبايدن

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وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو شكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على مساعدته في تعزيز إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء في تدوينة على منصة "X"، أن نتنياهو يخطط لزيارة الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

وأعرب رئيس الوزراء عن التزامه بإعادة جميع الرهائن ودعمه لبيان ترامب الأخير بشأن "الحقيقة الاجتماعية" لضمان "أن غزة لن تكون ملاذا للإرهاب".

ووفق المصدر ذاته، اتفق الطرفان على الاجتماع في واشنطن قريبا لمناقشة الاتفاق، فضلا عن قضايا مهمة أخرى.

وبعد ذلك تحدث نتنياهو مع الرئيس جو بايدن ليشكره على عمله في التقدم بصفقة الرهائن.

وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين.

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