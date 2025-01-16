حماس تنشر وثيقة تفصيلية حول كيفية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وكالات

كشف المسؤول في حركة حماس باسم نعيم عن وثيقة تشرح بالتفصيل كيفية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وبحسب الوثيقة، ستفرج إسرائيل عن 1000 أسير فلسطيني تم اعتقالهم في 8 أكتوبر 2023، لكنهم لم يشاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في اليوم السابق.

ومن بين الأسرى الـ33 الذين من المتوقع أن تطلق حماس سراحهم، سيتم مبادلة تسعة من المرضى والجرحى بـ110 معتقل فلسطينيين محكوم عليهم بالسجن المؤبد، وفقًا للوثيقة.

وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاق، ستخفض القوات الإسرائيلية تدريجيًا وجودها على طول ممر فيلادلفيا، وهو شريط ضيق من الأرض على طول الحدود بين مصر وغزة، وستبدأ الانسحاب بعد إطلاق سراح آخر الأسرى الثلاثة والثلاثين. وستكمل قواتها انسحابها بحلول اليوم الخمسين، بموجب المرحلة الثانية من الاتفاق، وفقًا للوثيقة.

كما تنص الاتفاقية على أن إسرائيل ستعمل على تجهيز معبر رفح فور توقيع الاتفاق لتسهيل عودة المدنيين النازحين.

وفي اليوم السابع من سريان الاتفاق، سيسمح للمشاة غير المسلحين بالعودة إلى الشمال، دون الخضوع للتفتيش، بينما ستتمكن المركبات من العودة بعد تفتيشها من قبل طرف ثالث.