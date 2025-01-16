مسؤول بريطاني يشكر مصر لدورها في دعم اتفاق غزة

وكالات

قدم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اللورد طارق أحمد، الشكر إلى كل من مصر وقطر والولايات المتحدة على جهودهم الحيوية في دعم اتفاق غزة.

وفي وقت سابق، قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إنه يأمل في أن يسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان والتدمير والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار بن حمد، إلى أنه يأمل في أن تبدأ مرحلة جديدة لا يتم فيها تهميش هذه القضية العادلة والعمل الجاد على حلها حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح بن حمد، أن الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبها الإنساني قبل السياسي، معربا عن شكره لجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة على جهودهما المقدرة.

وأعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد 19 يناير الجاري.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".