لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مسؤول بريطاني يشكر مصر لدورها في دعم اتفاق غزة

12:11 ص الخميس 16 يناير 2025

اللورد طارق أحمد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قدم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اللورد طارق أحمد، الشكر إلى كل من مصر وقطر والولايات المتحدة على جهودهم الحيوية في دعم اتفاق غزة.

وفي وقت سابق، قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إنه يأمل في أن يسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في إنهاء العدوان والتدمير والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار بن حمد، إلى أنه يأمل في أن تبدأ مرحلة جديدة لا يتم فيها تهميش هذه القضية العادلة والعمل الجاد على حلها حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح بن حمد، أن الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبها الإنساني قبل السياسي، معربا عن شكره لجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة على جهودهما المقدرة.

وأعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد 19 يناير الجاري.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".

اللورد طارق أحمد دور مصر في دعم اتفاق غزة مسؤول بريطاني يشكر مصر اللورد طارق أحمد يشكر مصر اتفاق وقف إطلاق النتر بغزة صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حماس تنشر وثيقة تفصيلية حول كيفية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

إعلان

إعلان

عاجل - السيسي: أُرحب باتفاق وقف إطلاق النار.. ومصر ستظل داعمة للسلام العادل
رسميا.. وقف إطلاق النار في غزة
رسميا.. حماس توافق على وقف إطلاق النار في غزة
أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر