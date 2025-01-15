بعد وقف إطلاق النار.. الاحتلال يكثّف من غاراته على غزة والضفة

وكالات

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي من غاراته الجوية على قطاع غزة والضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، بعد وقت قصير من الإعلان عن صفقة وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء 6 شهداء جراء قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية.

بينما أفادت تقارير إعلامية، بارتقاء 3 شهداء وسقوط عدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة النبيه في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرقي مدينة غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

كذلك أشارت، إلى ارتقاء 3 شهداء ووقوع عدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لتكية شرقي المستشفى الكويتي بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد 19 يناير الجاري.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".