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الصحة الفلسطينية: 6 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة

11:01 م الأربعاء 15 يناير 2025

قصف إسرائيلي على مخيم جنين أرشيفية

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، ارتقاء 6 شهداء جراء قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بارتقاء 3 شهداء وسقوط عدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة النبيه في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرقي مدينة غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد 19 يناير الجاري.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".

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