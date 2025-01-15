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حماس: إدارة الرئيس الأمريكي ترامب دفعت في تحقيق هذا الاتفاق

10:42 م الأربعاء 15 يناير 2025

أسامه حمدان

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وكالات

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الحالي يكاد يكون نفس الاتفاق الذي عرضه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن ووافقت عليه حماس في مايو الماضي.

وأكد حمدان، أن جوهر الاتفاق يفضي إلى الانسحاب الكلي من قطاع غزة وعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر، موضحا أن المقاومة أبرمت الاتفاق من موقع القدرة وليس التراجع.

وذكر حمدان، أنه "مع انتهاء المراحل الثلاث سنكون قد دخلنا وقفا كاملا لإطلاق النار"، مؤكدا أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دفعت في تحقيق هذا الاتفاق.

وأوضح حمدان في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن إدارة غزة بعد الحرب قرار فلسطيني، مشددا على أن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقهم في إدارة شؤونهم في القطاع.

وشدد القيادي في حماس على أن المقاومة الفلسطينية في غزة ما زالت عصية على الانكسار.

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