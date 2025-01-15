الحوثيون يعلنون ضمنيًا إنهاء معركتهم لـ"إسناد غزة" ووقف عملياتهم العسكرية

وكالات

قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم الأربعاء، إنه مع وصول معركة "إسناد غزة" لختامها بإعلان وقف إطلاق النار ستبقى قضية فلسطين القضية الأولى.

ويعتبر بيان الحوثيون، إشارة ضمنية إلى انتهاء عملياتهم العسكرية في البحرين الأحمر والعربي وكذلك استهداف الداخل الإسرائيلي.

وأعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد 19 يناير الجاري.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".