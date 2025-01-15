سموتريتش: الصفقة التي ستطرح على الحكومة خطيرة على أمننا القومي

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إن الصفقة التي ستطرح على الحكومة هي صفقة خطيرة على الأمن القومي لدولة إسرائيل، موضحا أن شرطه لبقائه في الحكومة هو اليقين المطلق بالعودة إلى الحرب.

كانت القناة 12 الإسرائيلية، أفادت بانتهاء اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسئيل سموتريتش بالاتفاق على استمرار الحوار وبلورة توافقات.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن هناك اجتماع ثلاثي بين نتنياهو وسموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشأن مفاوضات صفقة التبادل.

وأفادت هيئة البث العبرية، أمس الثلاثاء، بأن نتنياهو عرض على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير البناء في الضفة الغربية مقابل عدم الانسحاب من الحكومة.

وأعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد 19 يناير الجاري.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".