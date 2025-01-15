حماس: أعداد الأسرى الفلسطينيين المحررين وفق الاتفاق سترضى الشعب الفلسطيني

وكالات

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، إن المقاومة حققت ما أراده الشعب الفلسطيني وستبدأ جهود إعادة الإعمار، معربا عن شكره للوسطاء في قطر ومصر على جهودهم للوصول للاتفاق.

وأشار حمدان، إلى أنه في المرحلة الأولى سيتحقق انسحاب الاحتلال من غزة ويتحقق وقف إطلاق النار وجزء من التبادل ودخول المساعدات، مؤكدا أن أعداد الأسرى الفلسطينيين المحررين وفق الاتفاق سترضى الشعب الفلسطيني.

وأوضح حمدان في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الوسطاء وحدهم من سيتولون الإشراف على تنفيذ الاتفاق، لافتا إلى أنه خلال كل مرحلة سيتم التفاوض على تفاصيل المرحلة التي بعدها والوسطاء تعهدوا باستمرار وقف إطلاق النار حتى خلال عمليات التفاوض بين المراحل الثلاثة.