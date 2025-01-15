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الخارجية الأمريكية: التنسيق مع إدارة ترامب كان مفيدا في الوصول لوقف إطلاق النار بغزة

10:21 م الأربعاء 15 يناير 2025

وزار ة الخارجية الأمريكية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار نتاج إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، مشيرة إلى أن المسؤولين فيها جابوا العالم لدعم مقترحه.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن الصور من غزة وتل أبيب تظهر أملا بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ويجب جعله سلاما مستداما، مؤكدة أن التنسيق مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة ترامب كان مفيدا في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإيران وحزب الله جميعهم أصبحوا ضعفاء بفضل جهود الولايات المتحدة.

وتابع بايدن خلال مؤتمرًا صحفيا الأربعاء من البيت الأبيض: "المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار كانت من بين الأصعب التي شهدتها على الإطلاق".

وأضاف بايدن: "ستبدأ عملية كبيرة لإعادة إعمار غزة، كما أن فريقي عمل دون كلل من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، وجهودنا الدبلوماسية لم تتوقف أبدا من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وعملنا مع إدارة ترمب كفريق واحد خلال العمل على هذا الاتفاق".

أعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".

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