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بعد إعلانه رسميًا.. أول تعليق من حماس على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

10:07 م الأربعاء 15 يناير 2025

الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة

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وكالات

قالت حركة حماس في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهراً.

وأكدت حماس، أن اتفاق وقف العدوان على غزة هو إنجاز للشعب الفلسطيني ومقاومته والأمة بأسرها وأحرار العالم، موضحة أنه محطة فاصلة من محطات الصراع مع الاحتلال، على طريق تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.

وأشارت حركة المقاومة الفلسطينية في بيانها، إلى أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني الصّابر المرابط في قطاع غزة، بوقف العدوان عليه، ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها.

وأعربت حماس، عن تقديرها وشكرها لكل المواقف المشرفة الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، ووقفت مع الفلسطينيين، وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان، عربيا وإسلاميا ودوليا.

وخصّت حركة حماس، الوسطاء في مصر وقطر بالشكر الذين بذلوا جهدا كبيرا للوصول إلى هذا الاتفاق.

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