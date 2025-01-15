حماس توجه الشكر لمصر لوقوفها بجانب غزة خلال العدوان

القاهرة- مصراوي

وجه القيادي في حركة حماس خليل الحية، الشكر إلى جمهورية مصر العربية لمساندتها ووقوفها بجانب شعب غزة خلال العدوان الإسرائيلي.

وتابع خليل الحية خلال مؤتمرا صحفيا عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار: " إنه في هذه اللحظة التاريخية من جهاد شعبنا نتوجه بعبارات الفخر والشموخ لأهلنا في غزة ونحيي قوافل الشهداء الذين ارتقوا في معركة الدفاع عن القدس والأقصى".

وأضاف خليل الحية: "نترحم على كل القادة الشهداء في الحركة وكل الفصائل والمجاهدين بدون استثناء، كما أن معركة طوفان الأقصى شكلت منعطفا مهما في تاريخ القضية الفلسطينية، وما قامت به كتائب القسام أصاب كيان العدو في مقتل وسيبقى في سجل التاريخ".

وأشار خليل الحية: "شعبنا لن ينسى كل من شارك في حرب الإبادة، وعدونا لن يرى منا لحظة ضعف أبدا، ولن ننسى ولن نغفر وليس منا من يفرط في حق تضحيات شعبنا في قطاع غزة، كما أن مقاتلونا نفذوا عمليات ضد العدو بإرادة وقوة لم ير العالم مثيلا لهما، ونثبت اليوم أن الاحتلال لن يهزم شعبنا ومقاومته أبدا

وأضاف خليل الحية: "شعبنا أفشل أهداف الاحتلال المعلنة والمستترة، وصمود شعبنا وبسالة مقاومته هما اللذان أفشلا مخططات العدو، و بالوصول إلى اتفاق وقف العدوان نشكر كل من وقف مع شعبنا ومقاومتنا، كما أن جبهات الإسناد أبلت بلاء حسنا يجسد أخوة الإسلام والعروبة".

وأشار خليل الحية: "المجاهدون في مخيم جنين والقدس والداخل المحتل كان لهم دور كبير في إسناد المقاومة، وقادرون بمساعدة الإخوة والأشقاء والمتضامنين على بناء غزة من جديد، وستبقى القدس والأقصى بوصلتنا وعنوان مقاومتنا حتى التحرير".