سي إن إن: من المتوقع إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين خلال المرحلة الأولى للصفقة

القاهرة- مصراوي

أعلنت شبكة سي إن إن الأمريكية، إنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين خلال المرحلة الأولية من وقف إطلاق النار في غزة الذي تم الاتفاق عليه، وفقًا لما قاله مصدران مطلعان لشبكة CNN.

وحسب الشبكة الأمريكية، فإنه لم يتضح بعد من هم الأسرى الأمريكيون الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن المجموعة الأولى، وما إذا كان بعضهم أو جميعهم سيكونون على قيد الحياة.

ويحتجز سبعة أسرى أمريكيين في غزة، ويُفترض أن الأمريكيين الثلاثة الذين ما زالوا على قيد الحياة هم إيدان ألكسندر، وساجوي ديكل تشين، وكيث سيجل. كما أُعلن عن وفاة أربعة آخرين، ولم تتم إعادة رفاتهم بعد.

يعتقد أن الاسرى الأمريكيين الثلاثة ما زالوا على قيد الحياة ويحتجزهم حماس كأسرى، وهم: عيدان ألكسندر، وساجوي ديكل تشين، وكيث سيجل.

وقد تأكد مقتل أربعة من الأمريكيين، لكن رفاتهم لا تزال محتجزة في غزة، وهم: إيتاي تشين، وعمر نيوترا، وغادي حجاي، وجوديه وينشتاين حجاي. وجميع السبعة مواطنون مزدوجو الجنسية.

أعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".

وخلال أشهر من المحادثات المتقطعة الرامية للتوصل إلى هدنة في الحرب المدمرة المستمرة منذ 15 شهراً، سبق أن أكد الجانبان (إسرائيل وحماس) أنهما قريبان من وقف إطلاق النار ثم واجها عقبات في اللحظات الأخيرة. والخطوط العريضة للاتفاق الحالي قائمة منذ منتصف عام 2024.