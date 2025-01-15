"سلام عليكم بما صبرتم".. القسام تهنئ الفلسطينيين بوقف إطلاق النار

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، صورة لمتحدثها العسكري أبو عبيدة.

ودّون على الصورة بيان الانتصار: "سلام عليكم بما صبرتم ورابطتم وثبتم في وجه الطغيان.. سلام على أرواح شهدائنا وأطفالنا الأبرياء وأخلنا المظلومين.. سلام على أرواحكم التي ستحلق يوما في سماء قدسنا وأقصانا المحرر المطهر من دنس قاتليكم".

وقالت حركة حماس في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهراً.

وأكدت حماس، أن اتفاق وقف العدوان على غزة هو إنجاز للشعب الفلسطيني ومقاومته والأمة بأسرها وأحرار العالم، موضحة أنه محطة فاصلة من محطات الصراع مع الاحتلال، على طريق تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.

وأشارت حركة المقاومة الفلسطينية في بيانها، إلى أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني الصّابر المرابط في قطاع غزة، بوقف العدوان عليه، ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها.

وأعربت حماس، عن تقديرها وشكرها لكل المواقف المشرفة الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، ووقفت مع الفلسطينيين، وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان، عربيا وإسلاميا ودوليا.

وخصّت حركة حماس، الوسطاء في مصر وقطر بالشكر الذين بذلوا جهدا كبيرا للوصول إلى هذا الاتفاق.