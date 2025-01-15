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في تحدي لإسرائيل.. عناصر المقاومة تتجول وتحتفل وسط غزة بوقف إطلاق النار

09:41 م الأربعاء 15 يناير 2025

عناصر المقاومة تتجول وتحتفل وسط غزة بوقف إطلاق الن

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القاهرة- مصراوي

قال وسائل إعلام فلسطينية، إنه وفي مشاهد مفاجئة قبل قليل، ظهر مسلحين وعناصر من المقاومة يتجولون في بعض مناطق قطاع غزة للاحتفال بوقف إطلاق النار.

وقالت شبكة قدس الإعلامية في منشور لها على موقع إكس: "ظهور مسلحين في تحدي الاحتلال وتتجول بمناطق في قطاع غزة، لمشاركة الأهالي احتفالاتهم، قبيل الإعلان الرسمي عن وقف الحرب".

أعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".

وخلال أشهر من المحادثات المتقطعة الرامية للتوصل إلى هدنة في الحرب المدمرة المستمرة منذ 15 شهراً، سبق أن أكد الجانبان (إسرائيل وحماس) أنهما قريبان من وقف إطلاق النار ثم واجها عقبات في اللحظات الأخيرة. والخطوط العريضة للاتفاق الحالي قائمة منذ منتصف عام 2024.

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