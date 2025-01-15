فيديو وصور| الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة

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وكالات

أظهرت مقاطع مصوّرة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، خروج الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة للاحتفال بإعلان وقف إطلاق النار.

احتفالات عارمة في قطاع غزة، بعد الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف الحرب بغزة.#طوفان_يصنع_مجدا pic.twitter.com/t3Ba0aslA4 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 15, 2025

وردد الشبان والنساء والأطفال الفلسطينيون عبارات تنم عن الانتصار، قائلين: "حط السيف قبال السيف نحن رجال محمد الضيف (القيادي في حركة حماس)".

مباشر من غزة

حط السيف قبل السيف pic.twitter.com/G843TN8YhN — بلال نزار ريان (@BelalNezar) January 15, 2025

وعبّرت النساء عن فرحتهن بوقف إطلاق النار المرتقب، بالسجود والزغاريد، فيما يرفرف العلم الفلسطيني في الأجواء.

⏳ احتفالات في #غزة وسط ترقب لإعلان وقف إطلاق النار، بعد 466 يوماً من الإبادة المستمرة التي تنفذها #إسرائيل على القطاعhttps://t.co/gtmc6Vji7v pic.twitter.com/5Qa08gkv38 — Anadolu العربية (@aa_arabic) January 15, 2025

كان الفلسطينيون في دير البلح بوسط غزة، بدؤوا الاحتفال بالهدنة خلال ساعات النهار، بعد إعلان حماس وإسرائيل عن تقدم في المفاوضات.

شاهد فرحة الأهالي في دير البلح وسط غزة قبيل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. pic.twitter.com/YSI48Dkgfy — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) January 15, 2025

كذلك انطلقت الاحتفالات في عدّة مناطق في ساعات سابقة من اليوم، إذ قام بعض الفلسطينيين بتوزيع الأطعمة والحلوى احتفالا بوقف إطلاق النار.

لا تسع الدقائق والساعات أهالي غزة، أحمد الجرو أولهم، وبدأ أجواء الاحتفال مبكرًا قبل الإعلان عن الهدنة، هتافات وتكببرات مستمرة والأجواء كأنها ليلة العيد،..



فكيف سيكون صباح العيد حين يحلّ عما قريب بإذن الله؟ pic.twitter.com/lZRipMIOJx — سما القدس (@samaqudspl) January 15, 2025

بروفة الاحتفالات

واستبشارا بإعلان تقدم المفاوضات بين حماس وإسرائيل، التي صدرت على مدار الأيام الماضية، جهّز شبان فلسطينيون في غزة ما أسموه "بروفة الهدنة" مرددين تكبيرات العيد "الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله".

غزة الآن 🚨



أطلقوا عليها "بروفة الهدنة"..



شبان من غزة يكبرون تكبيرات العيد فرحاً بالأنباء التي تتحدث عن قرب التوصل لوقف إطلاق النار. pic.twitter.com/vLaEYWZM17 — Osama Dmour (@OsamaDmour5) January 13, 2025

وأعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأوضح عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد 19 يناير الجاري.

وأضاف وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".