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فيديو وصور| الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة

09:20 م الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
  • عرض 4 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
  • عرض 4 صورة
    الفلسطينيون يحتفلون بإعلان وقف إطلاق النار في غزة
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وكالات

أظهرت مقاطع مصوّرة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، خروج الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة للاحتفال بإعلان وقف إطلاق النار.

وردد الشبان والنساء والأطفال الفلسطينيون عبارات تنم عن الانتصار، قائلين: "حط السيف قبال السيف نحن رجال محمد الضيف (القيادي في حركة حماس)".

وعبّرت النساء عن فرحتهن بوقف إطلاق النار المرتقب، بالسجود والزغاريد، فيما يرفرف العلم الفلسطيني في الأجواء.

كان الفلسطينيون في دير البلح بوسط غزة، بدؤوا الاحتفال بالهدنة خلال ساعات النهار، بعد إعلان حماس وإسرائيل عن تقدم في المفاوضات.

كذلك انطلقت الاحتفالات في عدّة مناطق في ساعات سابقة من اليوم، إذ قام بعض الفلسطينيين بتوزيع الأطعمة والحلوى احتفالا بوقف إطلاق النار.

بروفة الاحتفالات

واستبشارا بإعلان تقدم المفاوضات بين حماس وإسرائيل، التي صدرت على مدار الأيام الماضية، جهّز شبان فلسطينيون في غزة ما أسموه "بروفة الهدنة" مرددين تكبيرات العيد "الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله".

وأعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأوضح عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد 19 يناير الجاري.

وأضاف وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".

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