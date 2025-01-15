"يرحم روحك يا سنوار".. لبنانيون يحتفلون بوقف إطلاق النار في غزة

وكالات

تجمع مئات اللبنانيون في الساحات للاحفال بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، مساء اليوم الأربعاء.

وردد المحتفلون عبارات تستذكر تضحيات قادة المقاومة الذين ارتقوا خلال الحرب، قائلين: "حط السيف قبال السيف، إحنا رجال محمد ضيف"، كذلك رددوا هتافات باسم رئيس حركة حماس الراحل يحيى السنوار قائلين: "حط الحبة في بيت النار، يرحم روحك يا سنوار".

"حط السيف قبال السيف، إحنا رجال محمد ضيف"..



"حط الحبة في بيت النار، يرحم روحك يا سنوار"..



احتفالات عارمة بمخيم نهر البارد في لبنان، قبيل الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار بغزة #خبر_نيوز #هدنه_غزه #الاعلان_الرسمي #غزه_تنتصر pic.twitter.com/0OwQCONSxb — خبر نيوز (@Khabrnews1) January 15, 2025

وأعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأوضح عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد 19 يناير الجاري.

وأضاف وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".