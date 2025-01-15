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بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما

09:15 م الأربعاء 15 يناير 2025

جو بايدن

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القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الفضل يعود للدبلوماسية "المثابرة والدقيقة" في إبرام اتفاق غزة.

وتابع بايدن خلال مؤتمرا صحفيا الأربعاء: "نحن مصممون على إعادة كل الرهائن، كما أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مدتها 6 أسابيع، إضافة إلى أننا سنزيد حجم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة".

وأشار بايدن: "سيتم الإفراج عن أسرى أمريكيين في المرحلة الأولى من الاتفاق، كما ستبدأ زيادة المساعدات الإنسانية في غزة بموجب الاتفاق",

وأوضح بايدن: "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما وهو نفس المقترح الذي طرحته في مايو الماضي، كما أن الاتفاق سيوقف القتال في غزة ويزيد من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى أنه تم التوصل إلى الاتفاق بسبب ضغوط إسرائيل على حماس بدعم من الولايات المتحدة".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "الخطوط العريضة والدقيقة للاتفاق وضعت في 31 مايو العام الماضي، كما أن إسرائيل ستتفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق خلال الأسابيع الستة المقبلة".

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