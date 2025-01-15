رسميا.. فريق مصري قطري أمريكي سيراقب تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة- مصراوي

قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثان، إنه ومع مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.

وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال مؤتمرا صحفيًا من الدوحة، إن الاتفاق يبدأ تنفيذه في يوم الأحد التاسع عشر من يناير.

وأشار رئيس وزراء قطر: "حسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 من الأسرى مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين".

وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: "تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق، كما أن قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأوضح رئيس وزراء قطر: "نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، كما أن الاتفاق سيأتي بالسلام والمسؤولية الآن ملقاة على عاتق طرفي الاتفاق".

وأشار رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، إلى أن فرق من قطر ومصر والولايات المتحدة، ستعمل على مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

أعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".