تحضيرًا لعودة الأسرى.. الرئيس الإسرائيلي يلتقي رئيس الصليب الأحمر الدولي

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج يلتقي برئيس الصليب الأحمر للتحضير لعودة الأسرى الإسرائيليين.

بدورها، قالت وسائل إعلام عبرية، إن أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم ستعلن بعد جلسة الحكومة غدا.

وأعلنت هيئة البث العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى إقامة منشأة خاصة في جنوب غلاف غزة لاستقبال الأسرى.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مصادر، أن المرحلة الأولى من التحضير لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة جارية حاليا.

وأوضح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد 19 يناير الجاري.

وأعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".

وخلال أشهر من المحادثات المتقطعة الرامية للتوصل إلى هدنة في الحرب المدمرة المستمرة منذ 15 شهراً، سبق أن أكد الجانبان (إسرائيل وحماس) أنهما قريبان من وقف إطلاق النار ثم واجها عقبات في اللحظات الأخيرة. والخطوط العريضة للاتفاق الحالي قائمة منذ منتصف عام 2024.

وسيؤدي الاتفاق المرحلي إلى وقف حرب قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين ودمرت معظم أنحاء قطاع غزة وأجبرت معظم سكانه البالغ عددهم قبل الحرب 2.3 مليون نسمة على النزوح، ولا تزال تقتل العشرات كل يوم.

ومن شأن هذا أن يخفف التوتر في الشرق الأوسط حيث أشعلت الحرب مواجهات في الضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن والعراق، وأثارت مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران.