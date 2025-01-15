رسميا.. وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة- مصراوي

أعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".

وخلال أشهر من المحادثات المتقطعة الرامية للتوصل إلى هدنة في الحرب المدمرة المستمرة منذ 15 شهراً، سبق أن أكد الجانبان (إسرائيل وحماس) أنهما قريبان من وقف إطلاق النار ثم واجها عقبات في اللحظات الأخيرة. والخطوط العريضة للاتفاق الحالي قائمة منذ منتصف عام 2024.

وسيؤدي الاتفاق المرحلي إلى وقف حرب قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين ودمرت معظم أنحاء قطاع غزة وأجبرت معظم سكانه البالغ عددهم قبل الحرب 2.3 مليون نسمة على النزوح، ولا تزال تقتل العشرات كل يوم.

ومن شأن هذا أن يخفف التوتر في الشرق الأوسط حيث أشعلت الحرب مواجهات في الضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن والعراق، وأثارت مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران.

وشنت إسرائيل هجومها على غزة في السابع من أكتوبر وقتلت أكثر من 46 ألف فلسطيني، وأصيب الآلاف غيرهم.