البث العبرية: الجيش أقام منشأة خاصة بجنوب غلاف غزة لاستقبال الأسرى

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى إقامة منشأة خاصة في جنوب غلاف غزة لاستقبال الأسرى.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن مصادر، أن المرحلة الأولى من التحضير لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة جارية حاليا.

في مقابل ذلك، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الحديث عن الانسحاب من محور فيلادلفيا محض كذب.

‌‏وأكد مكتب نتنياهو، أن إسرائيل لم تتنازل عن السيطرة على محور فيلادلفيا، زاعما أنه لا تزال هناك بعض البنود غير المكتملة بشأن فيلادلفيا.

‌‏وأشار مكتب نتنياهو، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يأمل في إتمام التفاصيل بشأن محور فيلادلفيا الليلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القناة 12 العبرية، انسحاب معظم قوات الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا مع بقاء قوة صغيرة منه في المحور.

وكشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق بين حماس وإسرائيل ينص على الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين باليوم الأول و4 باليوم السابع و13 في اليوم الـ14.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه في اليوم الـ28 سيطلق سراح 3 أسرى إسرائيليين و3 في اليوم الـ35 والباقون في الأسبوع الأخير.

في مقابل ذلك، أوضحت القناة العبرية، أنه في المرحلة الأولى من الصفقة سيطلق سراح حوالي 1000 معتقل فلسطيني، مؤكدة انه لن يُطلق سراح أسرى النخبة من حماس في المرحلة الأولى من الصفقة.

وذكرت القناة العبرية، أنه المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا، كما سينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نيتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكدت القناة 12، أنه اعتبارا من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع، موضحة أنه ستتشكل قوة تفتيش قطرية مصرية للسيارات فقط على المعبر إلى شمال قطاع غزة.

ولفتت القناة العبرية، أن المرحلة الثانية للصفقة تبدأ اعتبارا من اليوم 43 وتستمر 42 يوما.