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ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار الملحمي لم يكن ليتحقق لولا فوزي التاريخي

08:07 م الأربعاء 15 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار الملحمي لم يكن ليتحقق لولا فوزه التاريخي الذي أشار للعالم بأن إدارته ستسعى للسلام.

وأكد ترامب، أنه يشعر بالحماسة لأن الأسرى الأمريكيين والإسرائيليين سيعودون إلى بيوتهم وعائلاتهم، مشيرا إلى أنه سيواصل الترويج للسلام عبر القوة في المنطقة والبناء على زخم وقف إطلاق النار لتوسيع اتفاقات السلام.

وأوضح ترامب، أن فريق الأمن القومي الخاص به سيواصل العمل عن كثب مع إسرائيل وحلفائه للتأكد من أن غزة لن تصبح مرة أخرى ملاذا آمنا "للإرهابيين".

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