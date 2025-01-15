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تقارير: جيش الاحتلال سينسحب خلال المرحلة الأولى لحدود غزة بعمق 700 مترا

07:48 م الأربعاء 15 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب خلال المرحلة الأولى من الاتفاق إلى حدود غزة بعمق 700 مترا، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأشارت المصادر، إلى أن إسرائيل ستسمح بسفر جرحى قطاع غزة للعلاج في الخارج خلال المرحلة الأولى، مؤكدة أن إسرائيل وافقت على فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق سيتضمن بروتوكولا إغاثيا وإنسانيا خلال المرحلة الأولى بإشراف الوسطاء، لافتة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستخفف وجودها في محور فيلادلفيا ثم ستنسحب منه بشكل كامل لاحقا على مراحل.

وأكدت المصادر، أن بيان الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة هو الذي سيحسم موضوع ترابط مراحل اتفاق وقف إطلاق النار.

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة إسرائيل
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