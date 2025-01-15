الأحد.. بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأنه حسب اتفاق وقف إطلاق النار سيعود النازحون من جنوب قطاع غزة إلى شماله بدون أي عوائق، موضحين أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 42 يوما، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة خلال يومين أو ثلاثة من إعلان التوقيع عليه، لافتين إلى أنه حسب الاتفاق هناك مرحلة تمهيدية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مدتها 3 أيام.

وأوضحت المصادر أنه حسب الاتفاق ستبدأ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد المقبل بإطلاق سراح المجندات الإسرائيليات.

وذكرت المصادر أنه بحسب الاتفاق ستنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة وهناك نقاش بشأن آلية تشغيله.

وأكدت المصادر، أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية اشترطت ضمانات بتحسين أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وكشفت المصادر، أن الاتفاق تضمن بندا بتحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مؤكدين أن إسرائيل تحفظت على أسماء كبار الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ولفتت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.

وأضافت المصادر، أن حماس تطالب بضمانات بوضع جدول زمني محدد لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة.