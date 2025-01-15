الأمم المتحدة: نصف مليون طفل أفغاني يواجهون خطر سوء التغذية في 2025

إسلام أباد - (د ب أ)

حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، من أن ما يربو على 500 ألف طفل في أفغانستان يواجهون خطر سوء التغذية في عام 2025.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان أن أحد أسباب ذلك الوضع المثير للقلق يتمثل في الظروف المناخية القاسية، التي "حدت من قدرة السكان على إطعام أسرهم".

وتوقع تقرير حديث أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن يكون حوالي نصف سكان أفغانستان – أي حوالي 22.9 مليون نسمة- بحاجة لمساعدات إنسانية لتلبية احتياجاتهم.

وأوضح التقرير أن عوامل مثل هشاشة الاقتصاد الأفغاني والكوارث الطبيعية المستمرة والصدمات التي يسببها المناخ، فضلا عن غياب الاستقرار السياسي في الإقليم، تعوق التعافي من عقود من الصراع.

ومنذ عودة حركة طالبان للسلطة في أغسطس 2021، لم تتمكن أفغانستان من الحصول على احتياطياتها الأجنبية في البنوك الغربية، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.