تقارير: طائرة إسرائيلية تستهدف رتلًا لإدارة العمليات العسكرية في سوريا

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن طائرة إسرائيلية استهدفت رتلا لإدارة العمليات العسكرية في قرية غدير البستان على أطراف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأشارت المصادر، إلى مقتل شخص وإصابة آخرين من إدارة العمليات العسكرية في القصف الذي قامت به الطائرة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو استهدف سيارة تقل مسلحين في القنيطرة.