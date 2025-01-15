الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية بصواريخ مجنحة

وكالات

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، الأربعاء، استهداف حاملة طائرات أمريكية بعدد من الصواريخ والمسيرات في البحر الأحمر، حيث يشنّون هجمات على سفن تجارية أيضا منذ أكثر من عام.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع في بيان إنهم نفذوا "عملية عسكرية ... استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أس هاري ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر".

وأضاف أن الهجوم كان "بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك خلال محاولتهم تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن".

وردا على سؤال من وكالة فرانس برس، أكد مسؤول دفاعي أمريكي أن "جميع الأفراد بخير ولم تتضرر أي من السفن أو المعدات الأمريكية"، من دون أن يؤكد وقوع الهجوم من عدمه.

وبعيد اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون باستهداف سفن قبالة السواحل اليمنية قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار "مساندة الفلسطينيين".

وفي محاولة لردعهم، تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين منذ يناير 2024، وبالتالي توعّد الحوثيون بأن تكون السفن والمصالح الأمريكية والبريطانية هدفا لهجماتهم.

ومذاك الحين، صعّد الحوثيون هجماتهم أيضا وأطلقوا صواريخ ومسيّرات على إسرائيل التي شنت بدورها غارات عدة على اليمن.