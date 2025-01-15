بعد موافقة حماس.. مسؤولون إسرائيليون يؤكدون التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار بغزة

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين يؤكدون التوصّل إلى صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية " حماس" موافقتها رسميا على وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء: "وفدنا برئاسة خليل الحية سلم الوسطاء قطر ومصر موافقة الحركة على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وتابعت الحركة في بيانها: "وكان المكتب السياسي للحركة عقد اجتماعاً طارئاً، لمناقشة المقترح المقدَّم من الوسطاء. وقد تعاملت الحركة بكل مسؤولية وإيجابية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعبنا الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍ للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، اليوم الأربعاء، إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وافقتا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

‌‏وأشارت الوكالة الفرنسية، إلى أنه تم الاتفاق على كافة النقاط والتفاصيل المتعلقة بوقف النار في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت قناة "العربية"، عن مسؤول فلسطيني قوله، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس أعطت موافقة شفهية على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضاف المسؤول الفلسطيني، أن حركة حماس تنتظر معلومات إضافية للموافقة كتابيا على اتفاق غزة.

وكشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق بين حماس وإسرائيل ينص على الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين باليوم الأول و4 باليوم السابع و13 في اليوم الـ14.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه في اليوم الـ28 سيطلق سراح 3 أسرى إسرائيليين و3 في اليوم الـ35 والباقون في الأسبوع الأخير.