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الحدث: اتفاق وقف النار سيدخل حيز التنفيذ بعد 24 ساعة من الإعلان عنه

07:03 م الأربعاء 15 يناير 2025

حركة حماس

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القاهرة- مصراوي

قال مصدر في حركة حماس لقناة الحدث السعودية، إن اتفاق وقف النار سيدخل حيز التنفيذ بعد 24 ساعة من الإعلان عنه.

قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إنه تم التوصل رسميا إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية " حماس" موافقتها رسميا على وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء: "وفدنا برئاسة خليل الحية سلم الوسطاء قطر ومصر موافقة الحركة على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وتابعت الحركة في بيانها : "وكان المكتب السياسي للحركة عقد اجتماعاً طارئاً، لمناقشة المقترح المقدَّم من الوسطاء. وقد تعاملت الحركة بكل مسؤولية وإيجابية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعبنا الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍ للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، اليوم الأربعاء، إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وافقتا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

‌‏وأشارت الوكالة الفرنسية، إلى أنه تم الاتفاق على كافة النقاط والتفاصيل المتعلقة بوقف النار في غزة.

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