بايدن يشكر الأمريكيين على "حبهم ودعمهم" مع نهاية ولايته

واشنطن - (د ب أ)

شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين على "حبهم ودعمهم" على مر السنوات، في رسالة صادقة، تم نشرها قبل خطاب الوداع الرسمي، الذي سيلقيه على الأمة مساء اليوم الأربعاء.

وقال بايدن في رسالة، نشرها البيت الأبيض "لقد وهبت قلبي وروحي لأمتنا، وحظيت في المقابل بمحبة ودعم الشعب الأمريكي مليون مرة".

ومن المقرر أن يسلم بايدن، 82 عاما، السلطة لخليفته دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل، بعد أن حقق الجمهوري فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.

ولم يغادر بايدن، وهو ديمقراطي مخضرم، البيت الأبيض، بعد أربع سنوات، على رأس أقوى ديمقراطية في العالم فحسب، بل سيغلق الستار أيضا على مسيرة طويلة في العمل السياسي.

وكتب بايدن "لقد كان شرف حياتي أن أخدم هذه الأمة لأكثر من 50 عاما".

كما أرسل البيت الأبيض قائمة طويلة من المعالم البارزة، التي حققها بايدن، كرئيس بما في ذلك "التعافي التاريخي" من جائحة فيروس كورونا و"تنمية الاقتصاد وخفض التكاليف" خلال فترة وجوده في منصبه.

غير أن الكثير من الأمريكيين سيتذكرون أيضا بايدن لإصراره على الترشح لولاية ثانية، على الرغم من المخاوف المستمرة منذ فترة طويلة بشأن عمره ولياقته العقلية.