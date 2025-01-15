هجوم صاروخي روسي يجبر أوكرانيا على إغلاق شبكة الكهرباء

كييف - (أ ب)

قال مسؤولون إن روسيا شنت، اليوم الأربعاء، هجوما واسعا بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على مناطق في أنحاء أوكرانيا، مستهدفة منشآت إنتاج الطاقة، مما أجبر السلطات على إغلاق شبكة الكهرباء في بعض المناطق برغم الطقس الشتوي البارد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت هجوما على "منشآت بالغة الأهمية للبنية التحتية للغاز والطاقة التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا"، ولم تكشف الوزارة عن المواقع المستهدفة أو أي تفاصيل أخرى.

وجاء القصف بعد يوم من توعد وزارة الدفاع الروسية بالرد على ما قالت إنه هجوم على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ متعددة وفرتها الدول الغربية لأوكرانيا.

ولم تؤكد كييف هذا الهجوم، لكنها أعلنت أمس الثلاثاء أنها استهدفت مصفاة نفط ومستودعا لتخزين الوقود، ومصنعا كيميائيا لإنتاج الذخيرة ونظامين للصواريخ المضادة للطائرات، في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة، وصل مداه إلى حوالي 1100 كيلومتر (حوالي 700 ميل) داخل روسيا.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما على أوكرانيا بـ 43 صاروخا و74 طائرة مسيرة قبل فجر اليوم الأربعاء، وأضافت أنه تم إسقاط إجمالي 30 صاروخا و47 طائرة مسيرة، بينما فشلت 27 طائرة مسيرة في الوصول إلى أهدافها.

واستهدفت الصواريخ الروسية أهدافا تمتد من منطقة لفيف في غربي أوكرانيا بالقرب من بولندا إلى خاركيف في شمال شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا.

وأعلنت شركة الطاقة الحكومية "أوكرينيرجو" عن انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في ست مناطق، وغالبا ما تغلق الشركة الإنتاج أثناء الهجمات الروسية كإجراء احترازي.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان هالوشينكو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "يواصل العدو إرهاب الأوكرانيين".

وتم استئناف إمدادات الكهرباء إلى المنازل في بعض المناطق بحلول منتصف النهار، لكن شركة أوكرينيرجو حثت العملاء على تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية كثيفة الاستهلاك للكهرباء.